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У Кривому Розі вода подається попри падіння рівня Каховського водосховища на 2,5 м - Вілкул

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. У Кривому Розі попри падіння рівня Каховського водосховища на 2,5 метра, вода подається у всіх районах. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул, передає УНН.

У Кривому Розі вода подається попри падіння рівня Каховського водосховища на 2,5 м - Вілкул

Цитата

«Щодо ситуації з водопостачанням - рівень Каховського водосховища за ніч впав ще на півметра, а з моменту руйнування дамби на 2,5 м. Але у Кривому Розі міськводоканал працює у штатному режимі, вода подається у всіх районах міста», - повідомив Вілкул у Telegram.

Деталі

При цьому він додав, що у Кривому Розі якість води перебуває під контролем фахівців.

«Відносимося відповідально до споживання, не забуваємо про необхідність економії. Важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи також працюють стабільно», - підсумував Вілкул.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

На Херсонщині, за прогнозами, рівень води, після підриву дамба Каховської ГЕС, збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

Каховське водосховище забезпечує водопостачання кількох міст на півдні України, чималої кількості сіл та селищ. 

Через підрив дамби уряд виділив 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою.

Також виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб у питній воді Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям. І 120 млн грн Держводагентству для забезпечення жителів Миколаєва питною водою - вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи.

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