В Кривом Роге вода подается, несмотря на падение уровня Каховского водохранилища на 2,5 м - Вилкул
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Кривом Роге, несмотря на падение уровня Каховского водохранилища на 2,5 метра, вода подается во всех районах. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул, передает УНН.
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«Относительно ситуации с водоснабжением - уровень Каховского водохранилища за ночь упал еще на полметра, а с момента разрушения дамбы на 2,5 м. Но в Кривом Роге горводоканал работает в штатном режиме, вода подается во все районы города», - сообщил Вилкул в Telegram.
Детали
При этом он добавил, что в Кривом Роге качество воды находится под контролем специалистов.
«Относимся ответственно к потреблению, не забываем о необходимости экономии. Важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения также работают стабильно», - подытожил Вилкул.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
В Херсонской области, по прогнозам, уровень воды, после подрыва дамбы Каховской ГЭС, увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.
Каховское водохранилище обеспечивает водоснабжение нескольких городов на юге Украины, большого количества сел и поселков.
Из-за подрыва дамбы правительство выделило 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.
Также было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей в питьевой воде Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям. И 120 млн грн Госводагентству для обеспечения жителей Николаева питьевой водой, вода будет подаваться руслом реки Ингулец в специальном режиме работы.