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У кремлі заперечують телефонні контакти путіна і Трампа

У кремлі заперечують телефонні контакти путіна і Трампа

Київ • УНН

 • 17399 перегляди

кремль спростував інформацію про телефонні контакти між путіним і Трампом після завершення президентства останнього. Це заперечення стосується тверджень, викладених у новій книзі журналіста Боба Вудворда.

Описана репортером Вудвордом, історія про те, що ніби експрезидент США Дональд Трамп кілька разів розмовляв по телефону з російським президентом путіним – вже після того, як перебував на посаді – не відповідає дійсності. Кремль категорично заперечив факт вказаних редактором газети "The Washington Post" телефонних переговорів, передає УНН з посиланням на N-tv.

Деталі

Кремль спростував повідомлення США про нібито телефонні розмови між главою рф володимиром путіним і колишнім президентом США Дональдом Трампом після того, як останній залишив посаду в 2021 році. Про заявив , повідомляють російські інформаційні агентства

Прес-секретар путіна дмитро пєсков заявив про недостовірність інформації, викладеної журналістом Бобом Вудвордом.

пєсков підтвердив агентству ділових новин Bloomberg, що Трамп направив до москви тестове обладнання на початку пандемії коронавірусу.

"Але що стосується телефонних дзвінків, то це неправда", - сказав пєсков.

Довідка

У новій книзі американського журналіста й редактора Washington Post Боба Вудворда "Війна" йдеться про те, що один з відповідних контактів міг відбутися на початку 2024 року, коли Трамп наказав своєму помічнику вийти з його кабінету в резиденції Мар-а-Лаго, щоб провести телефонну розмову із путіним.

Інше анонімне джерело, близьке до Трампа, за словами Вудворда заявило, що експрезидент міг провести сім розмов із кремлівським диктатором відтоді, як залишив Білий дім 2021 року.

Американська розвідка: росія прагне перемоги Трампа на виборах у США, Іран - Гарріс09.10.24, 14:33 • 12601 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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