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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В кремле отрицают телефонные контакты путина и Трампа

В кремле отрицают телефонные контакты путина и Трампа

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 15:44  •  5943 просмотра

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кремль опроверг информацию о телефонных контактах между Путиным и Трампом после завершения президентства последнего. Это отрицание касается утверждений, изложенных в новой книге журналиста Боба Вудворда.

Описанная репортером Вудвордом, история о том, что будто бы экс-президент США Дональд Трамп несколько раз разговаривал по телефону с российским президентом Путиным - уже после того, как находился в должности - не соответствует действительности. Кремль категорически отрицает факт указанных редактором газеты «The Washington Post» телефонных переговоров, передает УНН со ссылкой на N-tv.

Детали

Кремль опроверг сообщения США о якобы телефонных разговорах между главой рф Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом после того, как последний покинул пост в 2021 году. Об заявил, сообщают российские информационные агентства

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о недостоверности информации, изложенной журналистом Бобом Вудвордом.

Песков подтвердил агентству деловых новостей Bloomberg, что Трамп направил в Москву тестовое оборудование в начале пандемии коронавируса.

«Но что касается телефонных звонков, то это неправда», - сказал Песков.

Справка

В новой книге американского журналиста и редактора Washington Post Боба Вудворда «Война» говорится о том, что один из соответствующих контактов мог состояться в начале 2024 года, когда Трамп приказал своему помощнику выйти из его кабинета в резиденции Мар-а-Лаго, чтобы провести телефонный разговор с Путиным.

Другой анонимный источник, близкий к Трампу, по словам Вудворда заявил, что экс-президент мог провести семь разговоров с кремлевским диктатором с тех пор, как покинул Белый дом в 2021 году.

Американская разведка: россия стремится к победе Трампа на выборах в США, Иран - Харрис9 октября 2024, 11:33 • 8401 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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