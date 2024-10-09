В кремле отрицают телефонные контакты путина и Трампа
Киев • УНН
кремль опроверг информацию о телефонных контактах между Путиным и Трампом после завершения президентства последнего. Это отрицание касается утверждений, изложенных в новой книге журналиста Боба Вудворда.
Описанная репортером Вудвордом, история о том, что будто бы экс-президент США Дональд Трамп несколько раз разговаривал по телефону с российским президентом Путиным - уже после того, как находился в должности - не соответствует действительности. Кремль категорически отрицает факт указанных редактором газеты «The Washington Post» телефонных переговоров, передает УНН со ссылкой на N-tv.
Детали
Кремль опроверг сообщения США о якобы телефонных разговорах между главой рф Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом после того, как последний покинул пост в 2021 году. Об заявил, сообщают российские информационные агентства
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о недостоверности информации, изложенной журналистом Бобом Вудвордом.
Песков подтвердил агентству деловых новостей Bloomberg, что Трамп направил в Москву тестовое оборудование в начале пандемии коронавируса.
«Но что касается телефонных звонков, то это неправда», - сказал Песков.
Справка
В новой книге американского журналиста и редактора Washington Post Боба Вудворда «Война» говорится о том, что один из соответствующих контактов мог состояться в начале 2024 года, когда Трамп приказал своему помощнику выйти из его кабинета в резиденции Мар-а-Лаго, чтобы провести телефонный разговор с Путиным.
Другой анонимный источник, близкий к Трампу, по словам Вудворда заявил, что экс-президент мог провести семь разговоров с кремлевским диктатором с тех пор, как покинул Белый дом в 2021 году.
Американская разведка: россия стремится к победе Трампа на выборах в США, Иран - Харрис9 октября 2024, 11:33 • 8401 просмотр