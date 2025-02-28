У Краматорську - паводок: уже є підтоплення
Київ • УНН
У річці Бичок у Краматорську зафіксовано підвищення рівня води, що призвело до підтоплення трьох прибудинкових ділянок. Рятувальники ДСНС проводять контрольоване зниження рівня води, нормалізація очікується протягом 1-2 діб.
У Краматорську Донецької області - паводок, через що у річці Бичок зафіксовано незначне підвищення рівня води. Уже підтоплено три прибудинкові ділянки на вулиці Одеській, однак житлові будинки не постраждали. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у п'ятницю у соцмережах, передає УНН.
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"У Краматорську внаслідок паводку відбулось незначне підвищення рівня води у річці Бичок. На даний час по вулиці Одеська підтоплено 3 прибудинкові ділянки, підтоплень житлових будинків не зафіксовано", - йдеться у повідомленні Філашкіна.
В ОВА зауважили, що ситуація на контролі.
Рятувальники ДСНС вже проводять контрольоване зниження рівня води, відкриваючи гідротехнічні споруди.
Для цього залучено сім спеціалістів і дві одиниці техніки.
За попередніми оцінками, рівень води нормалізується впродовж 1-2 діб.
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