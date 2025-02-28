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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37788 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Краматорську - паводок: уже є підтоплення

Київ • УНН

 • 26501 перегляди

У річці Бичок у Краматорську зафіксовано підвищення рівня води, що призвело до підтоплення трьох прибудинкових ділянок. Рятувальники ДСНС проводять контрольоване зниження рівня води, нормалізація очікується протягом 1-2 діб.

У Краматорську - паводок: уже є підтоплення

У Краматорську Донецької області - паводок, через що у річці Бичок зафіксовано незначне підвищення рівня води. Уже підтоплено три прибудинкові ділянки на вулиці Одеській, однак житлові будинки не постраждали. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у п'ятницю у соцмережах, передає УНН

Деталі

"У Краматорську внаслідок паводку відбулось незначне підвищення рівня води у річці Бичок. На даний час по вулиці Одеська підтоплено 3 прибудинкові ділянки, підтоплень житлових будинків не зафіксовано", - йдеться у повідомленні Філашкіна.

В ОВА зауважили, що ситуація на контролі.

Рятувальники ДСНС вже проводять контрольоване зниження рівня води, відкриваючи гідротехнічні споруди.

Для цього залучено сім спеціалістів і дві одиниці техніки.

За попередніми оцінками, рівень води нормалізується впродовж 1-2 діб.

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