В Краматорске - паводок: уже есть подтопления
Киев • УНН
В реке Бычок в Краматорске зафиксировано повышение уровня воды, что привело к подтоплению трех придомовых участков. Спасатели ГСЧС проводят контролируемое снижение уровня воды, нормализация ожидается в течение 1-2 суток.
В Краматорске Донецкой области - паводок, из-за чего в реке Бычок зафиксировано незначительное повышение уровня воды. Уже подтоплены три придомовых участка на улице Одесской, однако жилые дома не пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в пятницу в соцсетях, передает УНН.
Детали
"В Краматорске в результате паводка произошло незначительное повышение уровня воды в реке Бычок. В настоящее время по улице Одесская подтоплены 3 придомовых участка, подтоплений жилых домов не зафиксировано", - говорится в сообщении Филашкина.
В ОВА отметили, что ситуация на контроле.
Спасатели ГСЧС уже проводят контролируемое снижение уровня воды, открывая гидротехнические сооружения.
Для этого привлечено семь специалистов и две единицы техники.
По предварительным оценкам, уровень воды нормализуется в течение 1-2 суток.
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