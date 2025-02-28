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В Краматорске - паводок: уже есть подтопления

Киев • УНН

 • 26486 просмотра

В реке Бычок в Краматорске зафиксировано повышение уровня воды, что привело к подтоплению трех придомовых участков. Спасатели ГСЧС проводят контролируемое снижение уровня воды, нормализация ожидается в течение 1-2 суток.

В Краматорске - паводок: уже есть подтопления

В Краматорске Донецкой области - паводок, из-за чего в реке Бычок зафиксировано незначительное повышение уровня воды. Уже подтоплены три придомовых участка на улице Одесской, однако жилые дома не пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в пятницу в соцсетях, передает УНН

Детали

"В Краматорске в результате паводка произошло незначительное повышение уровня воды в реке Бычок. В настоящее время по улице Одесская подтоплены 3 придомовых участка, подтоплений жилых домов не зафиксировано", - говорится в сообщении Филашкина.

В ОВА отметили, что ситуация на контроле.

Спасатели ГСЧС уже проводят контролируемое снижение уровня воды, открывая гидротехнические сооружения.

Для этого привлечено семь специалистов и две единицы техники.

По предварительным оценкам, уровень воды нормализуется в течение 1-2 суток.

Напомним

28 февраля в Украину принесет дожди, мокрый снег и ветер. Все из-за небольшого циклона Reiner, который вместе с атмосферным фронтом зацепит часть страны. 

Юлия Гаврилюк

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