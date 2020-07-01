У Києві зранку утворились затори

Так, у заторах стоять проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Любомира Гузара, Голосіївський та Повітрофлотський проспекти – там сталися ДТП, бульвар Тараса Шевченка, Набережне шосе та Велика окружна дорога.

Також ускладнено рух на вулицях Басейній, Миколи Грінченка, Жилянській, Січових Стрільців, Новокостянтинівській, Великій Житомирській та Борщагівській.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Романа Шухевича – там сталася ДТП, Броварський проспект, проспекти Соборності та Петра Григоренка, Дарницьке шосе, бульвар Перова, вулиці Анни Ахматової та Генерала Жмаченка.

Рух Північним мостом, Мостом Метро, Дарницьким мостом, мостом Патона та Південним мостом ускладнено в сторону правого берега.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на початок липня.



