В Киеве утром образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоят проспекты Победы, Валерия Лобановского, Любомир Гузар, Голосеевский и Воздухофлотский проспекты - там произошло ДТП, бульвар Тараса Шевченко, Набережное шоссе и Большая окружная дорога.
Также затруднено движение на улицах Бассейной, Николая Гринченко, Жилянской, Сечевых Стрельцов, Новоконстантиновской, Большой Житомирской и Борщаговской.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Романа Шухевича - там произошло ДТП, Броварской проспект, проспекты Соборности и Петра Григоренко, Дарницкое шоссе, бульвар Перова, улицы Анны Ахматовой и Генерала Жмаченко.
Движение Северным мостом, Мостом Метро, Дарницким мостом, мостом Патона и Южным мостом затруднено в сторону правого берега.
Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на начало июля.