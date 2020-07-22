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У Києві знову НП біля метро: станцію "Вокзальна" зачинили на вхід та вихід

У Києві знову НП біля метро: станцію "Вокзальна" зачинили на вхід та вихід

Київ • УНН

 • 63534 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Станцію столичного метро “Вокзальна” зачинили на вхід та вихід. Наразі проводиться перевірка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал КМДА.

“Станцію метро "Вокзальна“ зачинено на вхід та вихід. Правоохоронці проводять перевірку”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

“Проводиться перевірка”, — сказали у пресслужбі поліції Києва, відповідаючи на запитання кореспондента УНН, чи дійсно біля станції метро “Вокзальна” відбувається евакуація людей через підозрілий предмет. Очевидці раніше повідомили, що поблизу знайдено підозрілу валізу. Також валізу нібито виявили біля підземного переходу на площі Космонавтів.

Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.

Раніше у Києві замінували площу біля станції метро “Мінська”. На місці поліція знайшла підозрілу коробку. Пізніше стало відомо, що вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку “Мінський”. 

Також 17 липня стався вибух біля станції метро “Шулявська”, внаслідок якого отримали травми четверо людей

Нагадаємо, що Кабмін пропонує ВР посилити кримінальну відповідальність за хибні “замінування”.

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