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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101662 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110951 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115821 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115935 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140362 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 103972 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102790 просмотра

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В Киеве снова ЧП у метро: станцию "Вокзальная" закрыли на вход и выход

В Киеве снова ЧП у метро: станцию "Вокзальная" закрыли на вход и выход

Киев  •  УНН

 • 63534 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Станцию столичного метро "Вокзальная" закрыли на вход и выход. В настоящее время проводится проверка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Станция метро "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

"Проводится проверка", - сказали в пресс-службе полиции Киева, отвечая на вопрос корреспондента УНН, действительно ли у станции метро "Вокзальная" происходит эвакуация людей из-за подозрительного предмета. Очевидцы ранее сообщили, что вблизи найден подозрительный чемодан. Также чемодан якобы обнаружили у подземного перехода на площади Космонавтов.

Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.

Ранее в Киеве заминировали площадь у станции метро "Минская". На месте полиция нашла подозрительную коробку. Позже стало известно, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".

Также 17 июля произошел взрыв возле станции метро "Шулявская", в результате которого получили травмы четыре человека.

Напомним, что Кабмин предлагает ВР усилить уголовную ответственность за ложные "заминирования".

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