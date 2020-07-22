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У Києві знайшли другу підозрілу валізу за день: результати перевірки

У Києві знайшли другу підозрілу валізу за день: результати перевірки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. На площі Космонавтів у Солом'янському районі Києва виявили підозрілу валізу. Втім, після огляду предмету спеціалістами виявилося, що він не становить небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Так, сьогодні до поліції надійшло повідомлення від комунальної служби: на площі Космонавтів виявили підозрілий предмет.

"На виклик негайно прибув екіпаж патрульних. Місце, де виявили підозрілу валізу, патрульні огородили стрічкою задля безпеки перехожих. Інспектори викликали на місце вибухотехнічну службу. Після огляду предмету спеціалісти служби зробили висновок, що предмет не становить небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що це не перша виявлена за сьогодні підозріла валіза. Раніше сьогодні станцію столичного метро "Вокзальна" зачинили на вхід та вихід. Правоохоронці проводили перевірку. А зі слів очевидців, поблизу було знайдено підозрілу валізу. Пізніше роботу метрополітену відновили після перевірки "Вокзальної".

А вчора у Києві перевіряли інформацію про замінування площі перед станцією метро "Мінська". На місці поліція знайшла підозрілу коробку. Пізніше стало відомо, що там пролунали два вибухи - це вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої.

Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.

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