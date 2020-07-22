Метро Києва повністю відновило роботу після перевірки "Вокзальної"

“Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна“. Метрополітен працює у звичайному режимі!”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, станцію столичного метро “Вокзальна” було зачинено на вхід та вихід нібито через підозрілий предмет.



Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.

Раніше у Києві замінували площу біля станції метро “Мінська”. На місці поліція знайшла підозрілу коробку. Пізніше стало відомо, що вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку “Мінський”. Перед тим вибух стався біля іншої станції метро.