Метро Киева полностью возобновило работу после проверки "Вокзальной"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. На станции "Вокзальная" в столичном метрополитене полиция завершила проверку. Метрополитен возобновил работу в обычном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Полиция завершила проверку станции "Вокзальная". Метрополитен работает в обычном режиме!" - говорится в сообщении.
Как сообщалось, станция столичного метро "Вокзальная" была закрыта на вход и выход якобы из-за подозрительного предмета.
Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.
Ранее в Киеве заминировали площадь у станции метро "Минская". На месте полиция нашла подозрительную коробку. Позже стало известно, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". До этого взрыв произошел у другой станции метро.