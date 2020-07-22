В Киеве нашли второй подозрительный чемодан за день: результаты проверки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. На площади Космонавтов в Соломенском районе Киева обнаружили подозрительный чемодан. Впрочем, после осмотра предмета специалистами оказалось, что он не представляет опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Так, сегодня в полицию поступило сообщение от коммунальной службы: на площади Космонавтов обнаружили подозрительный предмет.
"На вызов немедленно прибыл экипаж патрульных. Место, где обнаружили подозрительный чемодан, патрульные огородили лентой для безопасности прохожих. Инспекторы вызвали на место взрывотехническую службу. После осмотра предмета специалисты службы пришли к выводу, что предмет не представляет опасности", - говорится в сообщении.
Добавим, что это не первый выявленный за сегодня подозрительный чемодан. Ранее сегодня станцию столичного метро "Вокзальная" закрыли на вход и выход. Правоохранители проводили проверку. А по словам очевидцев, по близости был найден подозрительный чемодан. Позже работу метрополитена возобновили после проверки "Вокзальной".
А вчера в Киеве проверяли информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская". На месте полиция нашла подозрительную коробку. Позже стало известно, что там прогремели два взрыва - это взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства.
Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.