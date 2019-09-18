У Києві затори скували два мости
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Станом на 21:30 у столиці суттєво ускладнено рух на двох мостах після загрози вибуху на мосту Метро. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, суттєво ускладнено рух на бульварі Дружби Народів та на мосту Патона у напрямку лівого берега. Повільний рух транспорту і в районі Русанівки та на Березняках, а також на Дарницькій площі.
Крім того, затори скували рух на Північному мосту у напрямку лівого берега.
Нагадаємо, що після того, як поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро, рух транспорту мостом відновлено з лівого на правий берег столиці, а столична підземка запрацювала у звичайному режимі.