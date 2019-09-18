В Киеве пробки сковали два моста

Так, существенно затруднено движение на бульваре Дружбы Народов и на мосту Патона в направлении левого берега. Медленное движение транспорта и в районе Русановки и на Березняках, а также на Дарницкой площади.

Кроме того, пробки сковали движение на Северном мосту в направлении левого берега.

Напомним, что после того, как полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро, движение транспорта по мосту восстановлено с левого на правый берег столицы, а столичная подземка заработала в обычном режиме.