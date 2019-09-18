В Киеве пробки сковали два моста

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 65943 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112351 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104169 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111072 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120015 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148458 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148792 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188307 просмотра

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В Киеве пробки сковали два моста

В Киеве пробки сковали два моста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. По состоянию на 21:30 в столице существенно затруднено движение на двух мостах после угрозы взрыва на мосту Метро. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, существенно затруднено движение на бульваре Дружбы Народов и на мосту Патона в направлении левого берега. Медленное движение транспорта и в районе Русановки и на Березняках, а также на Дарницкой площади.

Кроме того, пробки сковали движение на Северном мосту в направлении левого берега.

Напомним, что после того, как полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро, движение транспорта по мосту восстановлено с левого на правый берег столицы, а столичная подземка заработала в обычном режиме.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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