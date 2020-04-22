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У Києві закривають Голосіївський чоловічий монастир через спалах COVID-19

У Києві закривають Голосіївський чоловічий монастир через спалах COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня УНН. У Києві закривають на карантин Покровський Голосіївський чоловічий монастир через спалах COVID-19. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Серед тих у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірусну інфекцію 1 монах Києво-Печерської Лаври та 12 монахів Покровського Голосіївського чоловічого монастиря. У цьому монастирі відбувається дезінфекція всіх приміщень, ми закриваємо його на карантин”, — сказав Кличко.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні.

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