У Києві закривають Голосіївський чоловічий монастир через спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. У Києві закривають на карантин Покровський Голосіївський чоловічий монастир через спалах COVID-19. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Серед тих у кого за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірусну інфекцію 1 монах Києво-Печерської Лаври та 12 монахів Покровського Голосіївського чоловічого монастиря. У цьому монастирі відбувається дезінфекція всіх приміщень, ми закриваємо його на карантин”, — сказав Кличко.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні.