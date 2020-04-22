В Киеве закрывают Голосеевский мужской монастырь из-за вспышки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. В Киеве закрывают на карантин Покровский Голосеевский мужской монастырь из-за вспышки COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Среди тех у кого за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусной инфекцией 1 монах Киево-Печерской Лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре происходит дезинфекция всех помещений, мы закрываем его на карантин”, — сказал Кличко.
Напомним, в Украине 9:00 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных.