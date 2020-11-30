У Києві вже понад 70 тис. випадків COVID-19, за добу - 1460
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. За минулу добу у Києві зафіксували 1460 підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, померло 13 людей. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"За минулу добу у Києві виявили ще 1460 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.), 13 випадків летальні. Усього від коронавірусу за період пандемії померло 1292 киянина. Підтверджених усього хворих на COVID-19 70478 людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед тих, хто захворів (за вчорашній день — ред.):
▪️ 783 жінок (від 18 до 94 років);
▪️ 515 чоловіків (від 19 до 89 років);
▪️ 99 дівчаток (від 7 місяців до 17 років);
▪️ 63 хлопчиків (від 9 місяців до 17 років).
Вказується, що захворіли також 62 медики.
Додамо, що в Україні на 8 годину 30 листопада зафіксовано вже 732 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 9946, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.
Зазначимо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про те, що Україна знаходиться на 29-у місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19 на 1 мільйон людей.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією та регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.