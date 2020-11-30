У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Станом на 30 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Сумщині, Черкащині та Київщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 988,4 (+), у Черкаській області - 795,9 (-) та у Київській області – 704,1 (+).

Найнижчий показник захворюваності: у Луганській області - 164,3 (+), у Кіровоградській області – 169,8 (+) та у Вінницькій області - 224,6 (+).

Додамо, в Україні на ранок 30 листопада зафіксовано вже 732 тис. випадків COVID-19, за добу - 9 946.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19.

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