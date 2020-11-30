В Киеве уже более 70 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1460
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 1460 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, умерло 13 человек. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1460 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.), 13 случаев летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерло 1292 киевлянина. Подтвержденных всего больных COVID-19 70478 людей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди заболевших (за вчерашний день - ред.):
▪️ 783 женщины (от 18 до 94 лет);
▪️ 515 мужчин (от 19 до 89 лет);
▪️ 99 девочек (от 7 месяцев до 17 лет);
▪️ 63 мальчика (от 9 месяцев до 17 лет).
Указывается, что заболели также 62 медика.
Добавим, что в Украине на 8 часов 30 ноября зафиксировано уже 732 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 9946, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.
Отметим, что министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о том, что Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 на 1 млн человек.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией и регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.