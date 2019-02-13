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У Києві викрили бордель, замаскований під масажний салон

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Організаторкою пікантного бізнесу у Києві виявилася 31-річна жінка, під керуванням якої у декілька змін працювало вісім дівчат. За надання інтимних послуг вони отримували грошову винагороду від 1000 до 3000 гривень за годину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції у Києві.

Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у місті Києві припинили діяльність борделю, який замаскували під салон з надання послуг масажу. Там дівчата пропонували чоловікам сексуальні розваги за гроші.

Як розповів т.в.о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк, головна фігурантка виконувала роль адміністратора: приймала дзвінки та кошти від клієнтів, а також розміщувала рекламні оголошення про еротичний масаж у мережі Інтернет.

Отримані гроші організаторка розподіляла наступним чином: 60% забирала собі, решту - віддавала дівчатам. За "дорослі" розваги чоловіки платили повіям до 3000 гривень.

"Правоохоронці провели обшуки за адресою надання сексуальних послуг та за місцем проживання організаторки. Під час слідчих дій ми вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи",- додав Олексій Гаврилюк.

Зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві на Подолі затримали жінок, які організували діяльність стриптиз-клубу, де клієнтам надавали сексуальні послуги за гроші.

Українські Національні Новини

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