В Киеве разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Организатором пикантного бизнеса в Киеве оказалась 31-летняя женщина, под управлением которой в несколько смен работали несколько девочек. За предоставление интимных услуг они получали денежное вознаграждение от 1000 до 3000 гривен в час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.