В Киеве разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Организатором пикантного бизнеса в Киеве оказалась 31-летняя женщина, под управлением которой в несколько смен работали несколько девочек. За предоставление интимных услуг они получали денежное вознаграждение от 1000 до 3000 гривен в час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в городе Киеве прекратили деятельность борделя, который замаскировали под салон по оказанию услуг массажа. Там девушки предлагали мужчинам сексуальные развлечения за деньги.
Как рассказал вр.и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г.Киеве Алексей Гаврилюк, главная фигурантка выполняла роль администратора: принимала звонки и деньги от клиентов, а также размещала рекламные объявления об эротическом массаже в сети Интернет.
Полученные деньги организатор распределяла следующим образом: 60% забирала себе, остальные - отдавала девушкам. За "взрослые" развлечения мужчины платили проституткам до 3000 гривен.
"Правоохранители провели обыски по адресу предоставления сексуальных услуг и по месту жительства организатора. Во время следственных действий мы изъяли вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи", - добавил Алексей Гаврилюк.
Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве на Подоле задержали женщин, которые организовали деятельность стриптиз-клуба, где клиентам предоставляли сексуальные услуги за деньги.