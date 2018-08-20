У Києві у Голосіївському парку зникли двоє дівчаток 14 і 16 років
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Столичні правоохоронці просять допомоги у пошуках двох дівчат-підлітків. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у м.Києві, передає УНН.
“Увага: розшук! Поліцейські Києва просять допомоги у пошуках двох неповнолітніх дівчаток. Із вечора 17 серпня вони не виходили на зв’язок. Про те, де вони можуть перебувати, нічого невідомо”, — йдеться у повідомленні.
До слова, працівники Голосіївського управління поліції розшукують двох неповнолітніх, які 17 серпня близько 19-ї години, перебуваючи у парку імені Максима Рильського, що розташований на проспекті Голосіївському, 87, під час проведення акції ГО “Життя в любові” пішли у невідомому напрямку. При собі мали 30 гривень, мобільні телефони відсутні.
Барбалюк Анастасія Віталіївна, 29.12.2002 р.н.
Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 165 см, русяве волосся, зачіска каре, худорлявої статури, обличчя овальне.
Була одягнута: короткі джинсові шорти сірого кольору, бірюзові кросівки, на лівому зап’ясті — нитка червоного кольору.
Остапенко Катерина Андріївна, 04.07.2004 р.н.
Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 165 см, темне волосся, зачіска каре, середньої тілобудови, обличчя овальне.
Була одягнута: сірі джинси, сіра футболка, на правому зап’ясті — дві зелені резинки.
Усіх, хто бачив чи володіє інформацію щодо зниклих дітей, поліція просить повідомити за телефоном
Нагадаємо, 13 серпня після півдобових розшуків у Чернігівській області знайшли 3-річного хлопчика.