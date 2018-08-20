В Киеве в Голосеевском парке исчезли две девочки 14 и 16 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Столичные правоохранители просят помощи в поисках двух девочек-подростков. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в г.Киеве, передает УНН.
“Внимание: розыск! Полицейские Киева просят помощи в поисках двух несовершеннолетних девочек. С вечера 17 августа они не выходили на связь. О том, где они могут находиться, ничего неизвестно”, - говорится в сообщении.
К слову, работники Голосеевского управления полиции разыскивают двух несовершеннолетних, которые 17 августа около 19 часов, находясь в парке имени Максима Рыльского, который расположен на проспекте Голосеевском, 87, во время проведения акции ОО “Жизнь в любви” ушли в неизвестном направлении. При себе имели 30 гривен, мобильные телефоны отсутствуют.
Барбалюк Анастасия Витальевна, 29.12.2002 г.р.
Приметы: на вид 16 лет, рост 165 см, волосы, прическа каре, худощавого телосложения, лицо овальное.
Была одета: короткие джинсовые шорты серого цвета, бирюзовые кроссовки, на левом запястье — нить красного цвета.
Остапенко Екатерина Андреевна, 04.07.2004 г.р.
Приметы: на вид 16 лет, рост 165 см, темные волосы, прическа каре, среднего телосложения, лицо овальное.
Была одета: серые джинсы, серая футболка, на правом запястье — две зеленые резинки.
Всех, кто видел или владеет информацию о пропавших детях, полиция просит сообщить по телефону
Напомним, 13 августа после полусуточных поисков в Черниговской области нашли 3-летнего мальчика.