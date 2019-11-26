У Києві на вхід закрили метро "Арсенальна"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Через несправність ескалатора зачинено на вхід станцію "Арсенальна". Про це київський метрополітен повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Увага! Станція "Арсенальна" не працює на вхід. Несправність ескалатора", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі робочі ескалатори піднімають пасажирів, які прибувають на станцію на вихід.
Фахівці проводять необхідні роботи для запуску. Про відкриття станції буде одразу повідомлено.
У метрополітені вибачаються за незручності та просять переорієнтувати маршрути.
Нагадаємо, із 9:00 27 листопада до 8 грудня на естакаді Південного мосту буде частково обмежено рух.