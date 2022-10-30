У Херсонську область прибуло близько сотні “росгвардійців”, — Генштаб

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За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої “евакуації” з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

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“У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні “росгвардійців”, — йдеться у повідомленні.

На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

Нагадаємо

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що російська армія у Брест доставила ешелон військової техніки.