Російська армія у Брест доставила ешелон військової техніки

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Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію білорусі.

Так, 26 жовтня, відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з рф. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані “кадирівці”. Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.

Продовжує зберігатися загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА з території республіки білорусь.

Нагадаємо

Окупанти майже 130 разів обстріляли українські позиції в районі більш як 45 населених пунктів України.