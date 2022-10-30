Російська армія у Брест доставила ешелон військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що російська армія у Брест доставила ешелон військової техніки, передає УНН.
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Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію білорусі.
Так, 26 жовтня, відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з рф. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані “кадирівці”. Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.
Продовжує зберігатися загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА з території республіки білорусь.
Нагадаємо
Окупанти майже 130 разів обстріляли українські позиції в районі більш як 45 населених пунктів України.