У Херсоні лунають вибухи
Київ • УНН
Російська армія обстріляла Херсон, пошкодивши житлові будинки та вежу стільникового зв'язку, в той час як вибухи були чутні в місті без оголошення повітряної тривоги.
У Херсоні лунають вибухи. Про це в Телеграмі повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН. В області немає повітряної тривоги.
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Повітряна тривога наразі лунає у Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях.
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