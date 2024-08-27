У Херсоні чоловік постраждав від вибуху при спробі розібрати гранату
Київ • УНН
35-річний херсонець отримав травми, намагаючись самостійно розібрати гранату. Потерпілого з вибуховою травмою та пораненнями гомілок доставили до лікарні. Рятувальники нагадують про небезпеку поводження з вибуховими пристроями.
У Херсоні 35-річний чоловік отримав травми, намагаючись самостійно розібрати гранату, його доставили до лікарні, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок, пише УНН.
У Херсоні через необережне поводження з вибухівкою постраждав чоловік. 35-річний херсонець самотужки намагався розібрати гранату. Вибуховий пристрій здетонував, через що він дістав вибухову травму та уламкові поранення гомілок
Чоловіка доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
"Нагадуємо, що чіпати вибухові пристрої – вкрай небезпечно! Відійдіть на безпечну відстань та повідомте рятувальників або поліцейських", - наголосили в ОВА.
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