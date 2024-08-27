В Херсоне мужчина пострадал от взрыва при попытке разобрать гранату
Киев • УНН
35-летний херсонец получил травмы, пытаясь самостоятельно разобрать гранату. Пострадавшего со взрывной травмой и ранениями голеней доставили в больницу. Спасатели напоминают об опасности обращения со взрывными устройствами.
В Херсоне 35-летний мужчина получил травмы, пытаясь самостоятельно разобрать гранату, его доставили в больницу, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.
В Херсоне из-за неосторожного обращения со взрывчаткой пострадал мужчина. 35-летний херсонец самостоятельно пытался разобрать гранату. Взрывное устройство сдетонировало, из-за чего он получил взрывную травму и осколочные ранения голеней
Мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
"Напоминаем, что трогать взрывные устройства - крайне опасно! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите спасателям или полицейским", - отметили в ОВА.
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