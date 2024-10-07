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У Херсоні через удар рф знову пошкоджено автобус, постраждав водій

У Херсоні через удар рф знову пошкоджено автобус, постраждав водій

Київ • УНН

 • 13957 перегляди

У Центральному районі Херсона внаслідок авіаудару постраждав приватний автобус. Уламком вибило лобове скло, водій отримав порізи рук.

У Центральному районі Херсона внаслідок авіаудару російських військ пошкоджено автобус, водій отримав порізи рук, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Під авіаудар зранку у Центральному районі потрапив автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику. Уламком вибило лобове скло. У водія - порізи рук", - вказав Мрочко.

У передмісті Херсона росіяни атакували чоловіка в авто з дрона, знову вдарили по маршрутці05.10.24, 19:17 • 19446 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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