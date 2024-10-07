В Херсоне из-за удара рф снова поврежден автобус, пострадал водитель

В Центральном районе Херсона в результате авиаудара российских войск поврежден автобус, водитель получил порезы рук, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Под авиаудар утром в Центральном районе попал автобус, принадлежащий частному предприятию-перевозчику. Обломком выбило лобовое стекло. У водителя - порезы рук", - указал Мрочко.

В пригороде Херсона россияне атаковали мужчину в авто с дрона, снова ударили по маршрутке