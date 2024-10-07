В Херсоне из-за удара рф снова поврежден автобус, пострадал водитель

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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  187353 просмотра

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  204868 просмотра

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202200 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  187809 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне из-за удара рф снова поврежден автобус, пострадал водитель

В Херсоне из-за удара рф снова поврежден автобус, пострадал водитель

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 13:22  •  3910 просмотра

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В Центральном районе Херсона в результате авиаудара пострадал частный автобус. Обломком выбило лобовое стекло, водитель получил порезы рук.

В Центральном районе Херсона в результате авиаудара российских войск поврежден автобус, водитель получил порезы рук, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Под авиаудар утром в Центральном районе попал автобус, принадлежащий частному предприятию-перевозчику. Обломком выбило лобовое стекло. У водителя - порезы рук", - указал Мрочко.

В пригороде Херсона россияне атаковали мужчину в авто с дрона, снова ударили по маршрутке5 октября 2024, 16:17 • 18495 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон