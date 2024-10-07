В Херсоне из-за удара рф снова поврежден автобус, пострадал водитель
Киев • УНН
В Центральном районе Херсона в результате авиаудара пострадал частный автобус. Обломком выбило лобовое стекло, водитель получил порезы рук.
В Центральном районе Херсона в результате авиаудара российских войск поврежден автобус, водитель получил порезы рук, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.
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"Под авиаудар утром в Центральном районе попал автобус, принадлежащий частному предприятию-перевозчику. Обломком выбило лобовое стекло. У водителя - порезы рук", - указал Мрочко.
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