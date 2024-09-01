У Харкові триває розбір завалів у спорткомплексі після атаки: там можуть бути люди

У Харкові триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди. Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів, наразі він у безпеці. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці