У Харкові триває розбір завалів у спорткомплексі після атаки: там можуть бути люди
Київ • УНН
У Харкові триває розбір завалів спорткомплексу після ракетної атаки. Під завалами можуть бути люди, одна людина вже врятована. Загалом постраждало 41 особа, включаючи 5 дітей.
У Харкові триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди. Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів, наразі він у безпеці. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці
За його словами, біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше 6 прильотів, частина з яких влучила в землю.
Доповнення
Через ворожу ракетну атаку на Харків 1 вересня кількість постраждалих зросла до 41, серед них - 5 дітей.
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Синєгубов повідомляв, що за попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами". Завдано три удари по локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.
Необхідно поставити крапку російському терору: Зеленський наголосив на важливості знищення російської авіації30.08.24, 21:05 • 62633 перегляди