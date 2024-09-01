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У Харкові триває розбір завалів у спорткомплексі після атаки: там можуть бути люди

У Харкові триває розбір завалів у спорткомплексі після атаки: там можуть бути люди

Київ • УНН

 • 30552 перегляди

У Харкові триває розбір завалів спорткомплексу після ракетної атаки. Під завалами можуть бути люди, одна людина вже врятована. Загалом постраждало 41 особа, включаючи 5 дітей.

У Харкові триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди. Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів, наразі він у безпеці. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці

- повідомив Синєгубов.

За його словами, біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше 6 прильотів, частина з яких влучила в землю.

Доповнення

Через ворожу  ракетну атаку на Харків 1 вересня  кількість постраждалих зросла до 41, серед них - 5 дітей. 

російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Синєгубов повідомляв, що за попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами". Завдано три удари по локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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