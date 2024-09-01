В Харькове продолжается разбор завалов в спорткомплексе после атаки: там могут быть люди

В Харькове продолжается операция по разбору завалов в спорткомплексе, где было одно из ракетных попаданий. Под завалами до сих пор могут находиться люди. Один человек, который работает там электриком, был заблокирован среди завалов, сейчас он в безопасности. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Продолжается операция по разбору завалов в спорткомплексе, где было одно из ракетных попаданий. Под завалами до сих пор могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются. Один человек, который работает там электриком, был заблокирован среди завалов. Сейчас он в безопасности - сообщил Синегубов.

По его словам, возле спорткомплекса зафиксировано не менее 6 прилетов, часть из которых попала в землю.

Дополнение

Из-за вражеской ракетной атаки на Харьков 1 сентября количество пострадавших возросло до 41, среди них - 5 детей.

российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Синегубов сообщал, что по предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами". Нанесено три удара по локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

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