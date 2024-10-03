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У Харкові пошкоджено високовольтні лінії через ворожий удар

У Харкові пошкоджено високовольтні лінії через ворожий удар

Київ • УНН

 • 104961 перегляди

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про пошкодження ліній високовольтних передач внаслідок удару по передмістю. Можливі перебої з електрикою в деяких районах міста, жителів закликають бути обережними через загрозу безпілотників.

У Харкові через удар ворога пошкоджені лінії високовольтних передач. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов, передає УНН.  

Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова

- заявив мер.

Нагадаємо

Раніше було передано, що в місті лунають вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попередили про наявність ворожих безпілотників у повітрі, закликаючи мешканців бути обережними.

У Харкові чути вибухи, мер закликає до обережності03.10.24, 05:29 • 18919 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ihor-terekhovІгор Терехов
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kharkivХарків

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