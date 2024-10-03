У Харкові пошкоджено високовольтні лінії через ворожий удар
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про пошкодження ліній високовольтних передач внаслідок удару по передмістю. Можливі перебої з електрикою в деяких районах міста, жителів закликають бути обережними через загрозу безпілотників.
У Харкові через удар ворога пошкоджені лінії високовольтних передач. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова
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Раніше було передано, що в місті лунають вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попередили про наявність ворожих безпілотників у повітрі, закликаючи мешканців бути обережними.
У Харкові чути вибухи, мер закликає до обережності03.10.24, 05:29 • 18919 переглядiв