В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

В Харькове из-за удара врага повреждены линии высоковольтных передач. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Вследствие последнего удара по пригороду, повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова - заявил мэр.

Напомним

Ранее было передано, что в городе раздаются взрывы. Воздушные Силы ВСУ предупредили о наличии вражеских беспилотников в воздухе, призывая жителей быть осторожными.

В Харькове слышны взрывы, мэр призывает к осторожности