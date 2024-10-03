В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении линий высоковольтных передач в результате удара по пригороду. Возможны перебои с электричеством в некоторых районах города, жителей призывают быть осторожными из-за угрозы беспилотников.
В Харькове из-за удара врага повреждены линии высоковольтных передач. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, передает УНН.
Вследствие последнего удара по пригороду, повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова
Напомним
Ранее было передано, что в городе раздаются взрывы. Воздушные Силы ВСУ предупредили о наличии вражеских беспилотников в воздухе, призывая жителей быть осторожными.
В Харькове слышны взрывы, мэр призывает к осторожности3 октября 2024, 02:29 • 7176 просмотров