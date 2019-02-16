У Харкові на вулиці знайшли гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Харкові у джерелі по вулиці Академіка Павлова знайдено учбову гранату. Про це УНН повідомили у поліції області.
Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.
Як повідомляв УНН, у мешканки Бахмута поліцейські вилучили гранату РГД-5. Вибухонебезпечний предмет жінка зберігала в своїй квартирі.
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У затриманого військового знайшли чотири автомати Калашникова.
Як повідомляв УНН, у харків’янина вилучили гранатомет, боєприпаси і 30 кг марихуани.