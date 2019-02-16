В Харькове на улице нашли гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Харькове в источнике по улице Академика Павлова найдено учебную гранату. Об этом сообщили УНН в полиции области.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Как сообщал УНН, у жительницы Бахмута полицейские изъяли гранату РГД-5. Взрывоопасный предмет женщина хранила в своей квартире.
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У задержанного военного нашли четыре автомата Калашникова.
Как сообщал УНН, у харьковчанина изъяли гранатомет, боеприпасы и 30 кг марихуаны.