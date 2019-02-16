В Харькове на улице нашли гранату

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55929 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 75360 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128847 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129228 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129157 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124791 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159915 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117806 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141406 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 103991 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107088 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 106684 просмотра
Актуальное
В Харькове на улице нашли гранату

В Харькове на улице нашли гранату

Киев  •  УНН

 • 10673 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Харькове в источнике по улице Академика Павлова найдено учебную гранату. Об этом сообщили УНН в полиции области.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Как сообщал УНН, у жительницы Бахмута полицейские изъяли гранату РГД-5. Взрывоопасный предмет женщина хранила в своей квартире.

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У задержанного военного нашли четыре автомата Калашникова.

Как сообщал УНН, у харьковчанина изъяли гранатомет, боеприпасы и 30 кг марихуаны.

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