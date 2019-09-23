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У Харкові підірвали банкомат

У Харкові підірвали банкомат

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Харкові стався вибух банкомата, правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, у Харкові о 3:30 до поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Клочківській, 276-Б, стався вибух банкомата. 

"За адресою виїжджали керівники Шевченківському відділу поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази", - йдеться у повідомленні.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Проводяться необхідні заходи щодо встановлення осіб, причетних до пригоди.

Нагадаємо, у селі Чумаки Дніпропетровської області невідомий підірвав банкомат.

Українські Національні Новини

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