У Харкові на хабарі затримали доцента
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Викладача, доцента кафедри психіатрії одного з вишів затримали у Харкові на хабарі. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
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Викладача викрили на отриманні частини хабара на загальну суму 600 доларів.
За фактом отримання хабара розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, ректор і викладачі одного з вишів на Донеччині систематично стягували хабарі.