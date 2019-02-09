У Харкові на хабарі затримали доцента

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Викладача викрили на отриманні частини хабара на загальну суму 600 доларів.

За фактом отримання хабара розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, ректор і викладачі одного з вишів на Донеччині систематично стягували хабарі.