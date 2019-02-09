В Харькове на взятке задержали доцента
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Преподавателя, доцента кафедры психиатрии одного из вузов задержали в Харькове на взятке. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
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Преподавателя уличили в получении части взятки на общую сумму 600 долларов.
По факту получения взятки начато уголовное производство.
Напомним, ректор и преподаватели одного из вузов в Донецкой области систематически брали взятки.