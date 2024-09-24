У Харкові кількість постраждалих від атаки рф зросла до 34 - мер
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу житлових районів Харкова постраждало 34 людини, троє загинули. Серед поранених - 17-річна дівчина та 87-річна жінка, четверо у важкому стані.
У Харкові у результаті атаки рф кількість постраждалих зросла до 34. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"До 34-х збільшилася кількість поранених внаслідок терористичного обстрілу Харкова. Загиблих троє", - повідомив Терехов.
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Як повідомляв УНН, внаслідок російського обстрілу житлових районів Харкова постраждала 31 людина, троє загинули. Серед поранених - 17-річна дівчина та 87-річна жінка, четверо у важкому стані.