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У Харкові триває розбір завалів зруйнованого будинку: шукають людину

Київ • УНН

 • 13953 перегляди

У Харкові триває розбір завалів житлового будинку, обстріляного російськими військами. За словами голови Харківської ОВА, під завалами може бути одна людина, до пошуків залучені рятувальники та спеціальні собаки.

У Харкові триває розбір завалів житлового будинку, в який влучили російські війська. Під завалами може бути одна людина. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Під завалами багатоповерхівки може бути одна людина. Розбір завалів триває

- заявив Синєгубов. 

За його словами,  до ліквідації наслідків удару залучені рятувальники, спеціальні собаки-пошуковці та всі необхідні профільні служби.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Харкову постраждало щонайменше 28 осіб, люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Підтверджено інформацію про трьох загиблих у місті.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
kharkivХарків

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