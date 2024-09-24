У Харкові триває розбір завалів зруйнованого будинку: шукають людину
Київ • УНН
У Харкові триває розбір завалів житлового будинку, обстріляного російськими військами. За словами голови Харківської ОВА, під завалами може бути одна людина, до пошуків залучені рятувальники та спеціальні собаки.
У Харкові триває розбір завалів житлового будинку, в який влучили російські війська. Під завалами може бути одна людина. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Під завалами багатоповерхівки може бути одна людина. Розбір завалів триває
За його словами, до ліквідації наслідків удару залучені рятувальники, спеціальні собаки-пошуковці та всі необхідні профільні служби.
Нагадаємо
Внаслідок російського удару по Харкову постраждало щонайменше 28 осіб, люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Підтверджено інформацію про трьох загиблих у місті.