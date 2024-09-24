В Харькове продолжается разбор завалов разрушенного дома: ищут человека
Киев • УНН
В Харькове продолжается разбор завалов жилого дома, обстрелянного российскими войсками. По словам главы Харьковской ОГА, под завалами может быть один человек, к поискам привлечены спасатели и специальные собаки.
В Харькове продолжается разбор завалов жилого дома, в который попали российские войска. Под завалами может быть один человек. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Под завалами многоэтажки может быть один человек. Разбор завалов продолжается
По его словам, к ликвидации последствий удара привлечены спасатели, специальные собаки-поисковики и все необходимые профильные службы.
Напомним,
В результате российского удара по Харькову пострадало по меньшей мере 28 человек, люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Подтверждена информация о трех погибших в городе.