В Харькове продолжается разбор завалов разрушенного дома: ищут человека

В Харькове продолжается разбор завалов жилого дома, в который попали российские войска. Под завалами может быть один человек. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Под завалами многоэтажки может быть один человек. Разбор завалов продолжается - заявил Синегубов.

По его словам, к ликвидации последствий удара привлечены спасатели, специальные собаки-поисковики и все необходимые профильные службы.

Напомним,

В результате российского удара по Харькову пострадало по меньшей мере 28 человек, люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Подтверждена информация о трех погибших в городе.