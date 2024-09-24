Кількість постраждалих від атаки рф на Харків зросла до 28
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Харкову постраждало 28 осіб, люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Підтверджено інформацію про трьох загиблих у місті.
У результаті атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до 28. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"На цю хвилину 28 постраждалих внаслідок російського удару. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою", - повідомив Синєгубов.
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У той же час міський голова Харкова Ігор терехов повідомив, що підтверджена інформація про одного загиблого на підприємстві. Тож всього загиблих по місту троє.
Зеленський про удар рф по Харкову: відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих, рятувальна операція триває24.09.24, 17:24 • 13958 переглядiв