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Кількість постраждалих від атаки рф на Харків зросла до 28

Кількість постраждалих від атаки рф на Харків зросла до 28

Київ • УНН

 • 13383 перегляди

Внаслідок російського удару по Харкову постраждало 28 осіб, люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Підтверджено інформацію про трьох загиблих у місті.

У результаті атаки рф на Харків кількість постраждалих зросла до 28. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"На цю хвилину 28 постраждалих внаслідок російського удару. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою", - повідомив Синєгубов.

Додамо

У той же час міський голова Харкова Ігор терехов повідомив, що підтверджена інформація про одного загиблого на підприємстві. Тож всього загиблих по місту троє.

Зеленський про удар рф по Харкову: відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих, рятувальна операція триває24.09.24, 17:24 • 13958 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
kharkivska-oblastХарківська область
ihor-terekhovІгор Терехов
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
kharkivХарків

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