Количество пострадавших от атаки рф на Харьков возросло до 28

В результате атаки рф на Харьков количество пострадавших возросло до 28. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"На эту минуту 28 пострадавших в результате российского удара. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью", - сообщил Синегубов.

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В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что подтверждена информация об одном погибшем на предприятии. Поэтому всего погибших по городу трое.

Зеленский об ударе рф по Харькову: известно о трех погибших и 24 пострадавших, спасательная операция продолжается