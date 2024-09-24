Количество пострадавших от атаки рф на Харьков возросло до 28
Киев • УНН
В результате российского удара по Харькову пострадало 28 человек, люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Подтверждена информация о трех погибших в городе.
В результате атаки рф на Харьков количество пострадавших возросло до 28. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"На эту минуту 28 пострадавших в результате российского удара. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью", - сообщил Синегубов.
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В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что подтверждена информация об одном погибшем на предприятии. Поэтому всего погибших по городу трое.
Зеленский об ударе рф по Харькову: известно о трех погибших и 24 пострадавших, спасательная операция продолжается24 сентября 2024, 14:24 • 9924 просмотра