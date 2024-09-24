В Харькове количество пострадавших от атаки рф возросло до 34 - мэр
Киев • УНН
В результате российского обстрела жилых районов Харькова пострадали 34 человека, трое погибли. Среди раненых - 17-летняя девушка и 87-летняя женщина, четверо в тяжелом состоянии.
В Харькове в результате атаки рф количество пострадавших возросло до 34. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
«До 34-х увеличилось количество раненых в результате террористического обстрела Харькова. Погибших трое», - сообщил Терехов.
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Как сообщал УНН, в результате российского обстрела жилых районов Харькова пострадал 31 человек, трое погибли. Среди раненых - 17-летняя девушка и 87-летняя женщина, четверо в тяжелом состоянии.