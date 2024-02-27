У Харкові чоловік, намагаючись втекти від поліції на автівці, "залетів" на дах гаража
Київ • УНН
У Харкові п'яний водій, який намагався втекти від патрульних не впорався з керуванням та фактично вилетів на дах гаража.
У Харкові п'яний водій намагався втекти від правоохоронців, але під час їзди не впорався з керування та вилетів на гараж. Про це повідомляє Патрульна поліція Харківської області, пише УНН.
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Вночі 26 лютого до патрульних звернувся громадянин. Він повідомив про водія автівки Opel, який, імовірно, керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.
Інспектори виявили ймовірного порушника. Поліціянти увімкнули спеціальні звукові та світлові сигнали, подавши водієві вимогу про зупинку. Але це чоловік проігнорував та прискорив рух. Тож правоохоронці почали переслідування авто.
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Під час руху водій грубо порушував ПДР та створював своїми діями небезпеку для учасників руху. Чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на нерухому перешкоду, внаслідок чого допустив перекидання машини та наїзд на будівлю
Водій пройшов огляд на стан сп’яніння — тестер показав 2,84 проміле, що у понад 14 разів перевищувало допустиму норму. Крім того, чоловік вже був позбавлений права на їзду.
Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч.2 ст.130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) та адміністративну постанову за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду
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