В Харькове мужчина, пытаясь скрыться от полиции на машине, "залетел" на крышу гаража

В Харькове пьяный водитель пытался скрыться от правоохранителей, но во время езды не справился с управлением и вылетел на гараж. Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области, пишет УНН.

Детали

Ночью 26 февраля к патрульным обратился гражданин. Он сообщил о водителе автомобиля Opel, который, вероятно, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы обнаружили вероятного нарушителя. Полицейские включили специальные звуковые и световые сигналы, подав водителю требование об остановке. Но это мужчина проигнорировал и ускорил движение. Поэтому правоохранители начали преследование авто.

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Во время движения водитель грубо нарушал ПДД и создавал своими действиями опасность для участников движения. Мужчина не справился с управлением и совершил наезд на неподвижное препятствие, в результате чего допустил опрокидывание машины и наезд на здание - резюмировали в полиции.

Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения - тестер показал 2,84 промилле, что более чем в 14 раз превышало допустимую норму. Кроме того, мужчина уже был лишен права на езду.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч.2 ст.130 (Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.122-2 (Невыполнение требования об остановке) и административное постановление по ч.4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП. В дальнейшем материалы передадут в суд - подытожили правоохранители.

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