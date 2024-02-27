В Харькове мужчина, пытаясь скрыться от полиции на машине, "залетел" на крышу гаража
В Харькове пьяный водитель, который пытался скрыться от патрульных не справился с управлением и фактически вылетел на крышу гаража.
"Ты как?" запустили новую кампанию с участием ветеранов: о чем этот проект
Инициатива имеет целью способствовать пониманию и уважению к опыту ветеранов, чтобы помочь им адаптироваться к гражданской жизни после травмы, полученной на войне.
СБУ завершила расследование по уничтожению "Мрии": экс-руководителям "Антонова" грозит до 15 лет за решеткой
Бывшим должностным лицам "Антонова" грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку их действия привели к временному захвату аэродрома и уничтожению самолета Ан-225.
Херсонщина: в МВД показали как выглядит дом в Великанском, по которому прилетел российский снаряд
В жилой дом в селе Велетенское Херсонской области попал российский снаряд, в результате чего возник пожар, во время которого погибла женщина, несмотря на попытки потушить его из-за непрекращающихся обстрелов.
Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили Формулу мира и сотрудничество стран в экономической сфере
Президент Зеленский встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить Формулу мира и возможности двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.
3,5 года колонии за сожжение Корана: в Чечне осудили Никиту Журавела, которого в СИЗО избил сын кадырова
В Чечне 19-летний юноша был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за сожжение экземпляра Корана.
Не только зерно: в Польше допускают ужесточение эмбарго на украинские товары
Премьер-министр Польши Дональд Туск угрожает ужесточить эмбарго на украинские продовольственные товары, если ЕС не найдет компромисса для защиты польских фермеров.
россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара
Российская оккупационная армия 15 раз атаковала Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повреждая инфраструктуру и устраивая пожары, но обошлось без жертв.
В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди
Исследование показало, что наибольший дискомфорт из-за войны украинские дети испытывают в сферах здравоохранения, образования и институционального ухода.
В непризнанном Приднестровье отрицают слухи о вероятном обращении к путину по поводу "присоединения к рф"
Заместитель председателя "парламента" Приднестровья отвергла слухи о том, что депутаты региона могут обратиться к Путину с просьбой о присоединении к России, назвав эту идею "невероятной глупостью".