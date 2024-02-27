В Харькове мужчина, пытаясь скрыться от полиции на машине, "залетел" на крышу гаража

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  118938 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  140256 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  155886 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  153439 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  154071 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  147330 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  137264 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150852 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

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Новости по теме

В Харькове мужчина, пытаясь скрыться от полиции на машине, "залетел" на крышу гаража

В Харькове пьяный водитель, который пытался скрыться от патрульных не справился с управлением и фактически вылетел на крышу гаража.

Криминал и ЧП •   •  4444 просмотра
В Харькове мужчина, пытаясь скрыться от полиции на машине, "залетел" на крышу гаража

"Ты как?" запустили новую кампанию с участием ветеранов: о чем этот проект

Инициатива имеет целью способствовать пониманию и уважению к опыту ветеранов, чтобы помочь им адаптироваться к гражданской жизни после травмы, полученной на войне.

Война •   •  9336 просмотра
"Ты как?" запустили новую кампанию с участием ветеранов: о чем этот проект

СБУ завершила расследование по уничтожению "Мрии": экс-руководителям "Антонова" грозит до 15 лет за решеткой

Бывшим должностным лицам "Антонова" грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку их действия привели к временному захвату аэродрома и уничтожению самолета Ан-225.

Война •   •  11579 просмотра
СБУ завершила расследование по уничтожению "Мрии": экс-руководителям "Антонова" грозит до 15 лет за решеткой

Херсонщина: в МВД показали как выглядит дом в Великанском, по которому прилетел российский снаряд

В жилой дом в селе Велетенское Херсонской области попал российский снаряд, в результате чего возник пожар, во время которого погибла женщина, несмотря на попытки потушить его из-за непрекращающихся обстрелов.

Война •   •  12174 просмотра
Херсонщина: в МВД показали как выглядит дом в Великанском, по которому прилетел российский снаряд

Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили Формулу мира и сотрудничество стран в экономической сфере

Президент Зеленский встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить Формулу мира и возможности двустороннего экономического сотрудничества между Украиной и Саудовской Аравией.

Политика •   •  12175 просмотра
Зеленский встретился с принцем Саудовской Аравии: обсудили Формулу мира и сотрудничество стран в экономической сфере

3,5 года колонии за сожжение Корана: в Чечне осудили Никиту Журавела, которого в СИЗО избил сын кадырова

В Чечне 19-летний юноша был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за сожжение экземпляра Корана.

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3,5 года колонии за сожжение Корана: в Чечне осудили Никиту Журавела, которого в СИЗО избил сын кадырова

Не только зерно: в Польше допускают ужесточение эмбарго на украинские товары

Премьер-министр Польши Дональд Туск угрожает ужесточить эмбарго на украинские продовольственные товары, если ЕС не найдет компромисса для защиты польских фермеров.

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Не только зерно: в Польше допускают ужесточение эмбарго на украинские товары

россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара

Российская оккупационная армия 15 раз атаковала Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повреждая инфраструктуру и устраивая пожары, но обошлось без жертв.

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россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара

В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди

Исследование показало, что наибольший дискомфорт из-за войны украинские дети испытывают в сферах здравоохранения, образования и институционального ухода.

Общество •   •  19446 просмотра
В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди

В непризнанном Приднестровье отрицают слухи о вероятном обращении к путину по поводу "присоединения к рф"

Заместитель председателя "парламента" Приднестровья отвергла слухи о том, что депутаты региона могут обратиться к Путину с просьбой о присоединении к России, назвав эту идею "невероятной глупостью".

Политика •   •  17202 просмотра
В непризнанном Приднестровье отрицают слухи о вероятном обращении к путину по поводу "присоединения к рф"